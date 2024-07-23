Глава Секретной службы США уходит в отставку

Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, что Секретная служба Соединенных Штатов отвечает за безопасность крупных политиков.

В частности, ее агенты дежурили на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании.

Секретная служба США назвала покушение на Трампа большим провалом

Покушение на Трампа во время мероприятия вызвало в стране бурную общественную дискуссию. Политики и бизнесмены обвинили главу службы в провале, некомпетентности, и, в конечном итоге, в понедельник, 22 июля, внесли в Конгресс резолюцию о прекращении полномочий Читл.