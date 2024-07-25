В Польше призвали ЕС заставить украинцев вернуться и вступить в ВСУ

Страны Европейского союза (ЕС) могут «навязать» украинцам такие условия проживания, чтобы они сами стремились вернуться и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радио RMF 24.

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«Страны ЕС должны помочь Украине в проведении мобилизации, потому что в Евросоюзе проживают сотни тысяч потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою родину. Сейчас в сообществе ведется дискуссия, каким образом это сделать. Возможно навязывание таких условий пребывания украинцев в ЕС, которые заставят их вернуться и вступить в ВСУ», — сообщил дипломат.



По мнению Сикорского, односторонние меры Варшавы по принудительной отправке потенциальных призывников на Украину «не были бы эффективными», так как они могли бы выехать из Польши в другие страны Евросоюза.

15 июля стало известно, что на Украине в призывных пунктах выстраиваются очереди из желающих получить отсрочку от мобилизации.