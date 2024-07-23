На Украине заявили о желании Киева избежать конкуренции мирных планов

Киев хочет найти точки соприкосновения с Пекином, чтобы не допустить конкуренции планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Lenta.ru

«Нам нужно избежать конкуренции мирных планов. Нам нужно двигаться к справедливому и устойчивому миру. Китай может сыграть в этом важную роль», — сказал глава украинского МИД. Газета.Ru

Китай 24 февраля 2023 года представил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление переговоров о мире и прекращение военных действий. 23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление о том, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести «в подходящее время» международную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов». ТАСС