Байдену внезапно потребовалась медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Во время поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе президенту США Джо Байдену внезапно потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Белом доме сообщили, что у американского лидера обнаружили коронавирус в легкой форме. После этого он прервал официальную поездку и направился в штат Делавэр, где находится его дом, напомнили журналисты.

Вместе с тем, отметил источник, в закрытых полицейских каналах прошла информация о том, что в Лас-Вегасе главе государства «потребовалась неотложная медицинская помощь».

По его словам, информация в каналах существенно отличалась от той, что озвучили в публичном пространстве официальные лица.

Медицинский центр города подготовили к принятию первого лица, но команда Байдена приняла решение в срочном порядке отправить президента домой.

Положительный тест на коронавирус явно не стал бы основанием для тревоги и отправки главы государства в Делавэр, констатировал источник.

Байден захотел выступить перед американцами

Ранее сообщалось, что американские пользователи интернета активно обсуждают состояние здоровья Байдена. По мнению ряда комментариев, глава государства скончался либо может уйти из жизни в ближайшие часы.