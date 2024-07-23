Байдену внезапно потребовалась медпомощь во время поездки в Лас-Вегас
Во время поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе президенту США Джо Байдену внезапно потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В Белом доме сообщили, что у американского лидера обнаружили коронавирус в легкой форме. После этого он прервал официальную поездку и направился в штат Делавэр, где находится его дом, напомнили журналисты.
Вместе с тем, отметил источник, в закрытых полицейских каналах прошла информация о том, что в Лас-Вегасе главе государства «потребовалась неотложная медицинская помощь».
По его словам, информация в каналах существенно отличалась от той, что озвучили в публичном пространстве официальные лица.
Медицинский центр города подготовили к принятию первого лица, но команда Байдена приняла решение в срочном порядке отправить президента домой.
Положительный тест на коронавирус явно не стал бы основанием для тревоги и отправки главы государства в Делавэр, констатировал источник.
Байден захотел выступить перед американцами
Ранее сообщалось, что американские пользователи интернета активно обсуждают состояние здоровья Байдена. По мнению ряда комментариев, глава государства скончался либо может уйти из жизни в ближайшие часы.