«Формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, передает Italy 24.

«Это план, который может помочь. Но его недостаточно. Я надеюсь, что могут быть найдены другие формулы, которые дадут хоть какой-то проблеск надежды», — заявил Паролин.



В России ответили на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

Он добавил, что Ватикан поддерживает «формулу мира» украинского лидера в гуманитарном плане, так как она является шагом к урегулированию конфликта. При этом Святой престол «осознает слабость» предложений Зеленского в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.

22 июля Паролин прибыл в Киев, где на следующий день провел встречу с президентом Украины.

В ходе переговоров Зеленский заявил о необходимости «как можно скорее» завершить боевые действия на Украине.