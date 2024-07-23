Владимир Зеленский признался, что осознает необходимость в кратчайшие сроки положить конец конфликту. С соответствующим заявлением он выступил на встрече в Киеве с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. RT на русском

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — отметил Зеленский. ТАСС

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на подобные процессы. Lenta.ru