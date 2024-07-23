Джордж Клуни поддержал кандидатуру Харрис

Актер Джордж Клуни поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выборах в США вместо главы страны Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

По мнению Клуни, решением выйти из президентской гонки Байден показал «истинное лидерство и снова спас демократию».

«Мы все рады сделать все возможное, чтобы поддержать Харрис в ее историческом квесте», — сказал актер.



Напомним, что Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. В качестве своей замены он предложил кандидатуру Харрис.