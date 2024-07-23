Зеленский признал необходимость скорейшего завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.

"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно", - сказал он на встрече в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.



Зеленский также назвал визит Паролина "сильным сигналом со стороны Ватикана".

Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си, опубликованном 21 июля, заговорил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Украинский президент также заявил, что "никто не согласится" на вооруженный конфликт, который "будет идти еще 10 лет или долгие годы". Перед этим он также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Вместе с тем Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, "с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отмечал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.