Новая волна мобилизации на Украине обострит нехватку рабочих рук и тем самым нанесёт сильный удар по экономике страны.

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Об этом говорится в статье американского издания The Washington Post, выдержки из которой приводит РИА Новости.

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Авторы публикации, в частности, отмечают, что теперь, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, предприниматели ожидают, что найти работников станет значительно труднее.

«Это ещё больше усилит нагрузку на искалеченную экономику Украины, пишет The Washington Post. – Ожидается, что в дальнейшем станет только уже, так как проблема нехватки рабочей силы на Украине будет усугубляться по мере продолжения конфликта».



Газета при этом ссылается на высказывания киевского экономиста Сергея Фурса, который считает, что новая волна мобилизации в «незалежной» не только сорвёт стремление Украины к экономическому росту, но и напугает многих жителей страны.

«Мобилизация 200-300 тыс. новых солдат сократит экономический рост всего на 0,5%, но это давление может только увеличиться, если люди испугаются и начнут рынок труда. Многие из них решат, что лучше где-то спрятаться от ТЦК, чем идти на работу, что приведёт к их уходу с рынка труда. В этом случае влияние на экономические показатели может стать гораздо больше», – резюмировал украинский националист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», украинский экономист и аналитик Алексей Кущ заявил, что внутренний кризис на Украине достиг той отметки, после которой ситуация будет только ухудшаться — как на фронте, так и в тылу.