Украинцы решили не дать фрегату «Штандарт» зайти в испанский порт

Группа украинских активистов из организации «Галицкая ассоциация помощи Украине» потребовала не пропускать российский исторический фрегат «Штандарт» в порт города Виго в Испании, сообщает портал Outon. Они написали обращение Морскому капитанству Виго.

«Галицкая ассоциация помощи Украине» <...> обратилась в письменной форме к Морскому капитанству Виго с просьбой запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании, — говорится в публикации.



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Такое требование активисты обосновали запретом на вход российских кораблей в порты стран-участниц Европейского союза. При этом «Штандарт» шел под флагом Островов Кука. Ожидается, что фрегат прибудет в Виго 24 июля для участия в фестивале Iacobus Maris Route. Там он должен пробыть до 15 августа.