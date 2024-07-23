Time: в Киеве опасаются "перезагрузки" отношений США и России при Трампе

Победа Дональда Трампа на выборах президента США обернется для Киева сложностями в 2025 году, в том числе сокращением военной помощи и возможной нормализацией отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение в беседе с журналом Time выразил неназванный украинский чиновник высокого ранга.

"Первые восемь или десять месяцев, в целом весь 2025 год, будут очень тяжелыми", - сказал он.



Отмечается, что Трамп, вероятно, сократит объемы поставляемой Киеву помощи и будет способствовать тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на мирное соглашение, которое будет выгодно России.

Кроме того, в случае возвращения в Белый дом Трамп может попытаться "перезагрузить" отношения с российским лидером Владимиром Путиным, добавляет издание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс заявил, что в случае победы на выборах в ноябре добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Политик также пообещал собравшимся не допустить развязывания третьей мировой войны.