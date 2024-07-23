Ряд ключевых чиновников действующей администрации США с высокой долей вероятности уйдет в отставку, если следующим лидером страны станет вице-президент Камала Харрис, пишут обозреватели Майкл Р. Гордон и Лара Селигман в статье для Wall Street Journal.

Обозреватели пояснили, что смена президента приведет к существенным изменениям в высших эшелонах власти.

В частности, своих постов могут лишиться глава Пентагона Ллойд Остин, советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен.

Харрис заменит их своими людьми, отметили авторы статьи. Так, одну из ключевых должностей предположительно займет нынешний советник вице-президента по нацбезопасности Филип Гордон.

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден принял решение не выдвигаться на второй срок. На фоне этого Демпартия начала поиск персон, которые примут участие в президентской гонке.