Дочь иммигрантов с предком-рабовладельцем: тайны Камалы Харрис

Решение Джо Байдена уступить место кандидата в президенты Камале Харрис вновь привлекло внимание к первой женщине-вице-президенту США. CNN и другие издания собрали важные и противоречивые моменты из биографии Харрис.

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Родители-иммигранты и предки-рабовладельцы

Камала Харрис родилась в Калифорнии 20 октября 1964 года в семье иммигрантов. Отец Харрис, Дональд, перебрался в США с Ямайки, чтобы изучать экономику в Калифорнийском университете в Беркли. Ее мать, Шьямала Гопалан Харрис, иммигрировала в США из южной Индии в конце 1950-х годов. И мать, и отец Харрис участвовали в движении за гражданские права». Они развелись, когда Харрис и ее сестра Майя были маленькими.

Во введении к своим мемуарам 2019 года «Истины, которых мы придерживаемся» Харрис отметила, что ее имя произносится как «Комма-ла» и означает «цветок лотоса» в знак уважения к важному символу в индийской культуре. Как пишет The Irish Times, у Харрис есть и ирландские корни, «но не такие, какими бы ей хотелось поделиться».

Генеалогическое исследование, проведенное североирландским историком Стивеном Маккракеном, показало, что предок Харрис по отцовской линии Гамильтон Браун родился в графстве Антрим в 1776 году, в год принятия Декларации независимости США. Браун эмигрировал на Ямайку (тогда британскую колонию) и стал энтузиастом-рабовладельцем на сахарных плантациях. В 1832 году он активно выступал против отмены рабства. По данным The Irish Times, отец Харрис признал рабовладельческое прошлое своей семьи в статье для ямайской газеты в 2018 году.

В 1982-м Харрис поступила в Говардский университет в самом центре Вашингтона. Позже она также окончила юридический факультет Калифорнийского университета в Гастингсе и стала прокурором в окружной прокуратуре.

Работа и важные знакомства

Всего Харрис проработала прокурором 30 лет. В 2004 году она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско. В 2011-м Харрис стала первой чернокожей американкой, первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, избранной на пост генерального прокурора Калифорнии. Во время своей работы на этому посту она познакомилась и подружилась со старшим сыном Байдена, Бо, который был генпрокурором Делавэра.

В 2014 году Харрис вышла замуж за Дуга Эмхоффа, бывшего управляющего партнера юридической фирмы. Пара познакомилась на свидании вслепую.

В 2015 году Харрис начала кампанию за место в Сенате США, стремясь заменить давнего сенатора от Калифорнии Барбару Боксер. И президент Барак Обама, и Байден (тогда вице-президент) поддержали Харрис.

В Сенате Харрис работала в судебном комитете и в специальном комитете по разведке, где она расследовала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы. Харрис утверждала, что ей «ясно, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 году».

Президентская гонка

Харрис пыталась бороться за место кандидата в президенты со своим будущим напарником по Белому дому Джо Байденом. Однако она вышла из гонки, сославшись на нехватку финансирования, и официально поддержала Байдена. Позже Байден сделал ее своим вице-президентом.

Сейчас демократы объединяются вокруг Харрис. Именно она, вероятнее всего, будет бороться с Дональдом Трампом за пост президента США. Сейчас опросы показывают, что у Харрис есть все шансы проиграть. Как писала The Guardian, социологи включают Харрис в топ-3 самых непопулярных вице-президентов США.

У Харрис нет той поддержки общества, какой обладал другой «первый» во многих сферах афроамериканский политик - Барак Обама. Ее считают представительницей либеральной элиты Сан-Франциско, члены которой смотрят на рабочий класс свысока. Бывший помощник Харрис рассказывал The Washington Post, что вице-президент США страдает от неуверенности в себе. Все это может оказаться непреодолимыми препятствиями на пути Харрис к победе, считают американские СМИ.