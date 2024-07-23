Маск назвал сменившего пол сына «мертвым»

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что из-за обмана врачей «потерял» сына, сменившего пол*. После этого он поклялся уничтожить «эту идеологию». Об этом владелец SpaceX и Tesla рассказал в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire.

По словам Маска, врачи обманули его, убедив подписать согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания, утверждая, что иначе ребенок мог совершить суицид.

«Никто не объяснил мне, что блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации», - пояснил бизнесмен, констатировав, что «потерял» своего сына.



Маск считает, что его сын Ксавье «мертв», так как его «убил вирус woke-мышления». Бизнесмен также заметил, что после случившегося в его семье поклялся уничтожить «эту идеологию».

Один из старших сыновей Маска официально стал девушкой, выбрав себе имя Вивиан Дженна. В июле этого года миллиардер Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартир своих компаний X и Space X из Калифорнии в Техас. Причиной он назвал закон о защите прав школьников, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ*.

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