СМИ назвали два главных препятствия для победы Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет одержать победу на выборах главы государства из-за двух недостатков. Ее шансы возглавить Белый дом оценила британская газета The Economist. Lenta.ru

В публикации отмечается, что Харрис не из тех людей, кто делает собственную карьеру благодаря «харизме и наглости». Она - «творение институциональной политики», а не «визионер или идеолог». Российская газета

По данным издания, еще одним препятствием для успеха Харрис на ноябрьских выборах могут стать сжатые сроки, в которые она должна будет провести свою кампанию. The Economist напоминает, что в преддверии выборов 2020 года Харрис пыталась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от демократов, но потерпела фиаско. ТАСС