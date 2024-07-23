В Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО

Россия превосходит страны Североатлантического альянса в наращивании военной мощи, в частности, речь идет о производстве танков. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер, передает Tagesspiegel.

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«Россия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских странах-участницах НАТО имеется лишь половина из них», — отметил высокопоставленный военачальник.



Бройер добавил, что Вооруженные силы России в течение пяти-восьми лет будут иметь значительное преимущество в оснащении армии и количестве военного контингента над силами альянса.

31 мая Бройер назвал проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО четким предупреждением в адрес России.