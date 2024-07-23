Пока вы не уснули: просьба Путина к главе Счетной палаты, последствия атаки на порт «Кавказ»

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Путин заявил, что в России «лишних денег нет»

Доходы бюджета от различных сфер возрастает, но лишних денег у государства нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвав председателя Счетной палаты (СП) Бориса Ковальчука внимательнее следить за финансовой дисциплиной.

«Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые доходы подрастают. Но лишних денег нет. Я рассчитываю, что внимательно будете следить за финансовой дисциплиной», — сообщил Путин на встрече с Ковальчуком.



Документ с содержанием их беседы опубликован на сайте kremlin.ru.

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Выросло число погибших при атаке дронов ВСУ на паром в порту «Кавказ»

Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на судно в порту «Кавказ» в Керченском проливе возросло до двух, сообщил портал 93.RU со ссылкой на источники. Среди пострадавших сотрудники порта и члены команды паром.

Сведений о состоянии пострадавших нет.

Беспилотники ВСУ атаковали паром утром 23 июля. Изначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Все они имеют российское гражданство. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что среди раненых сотрудники порта и члены экипажа.

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Михалков рассказал, кто готовит госпереворот в России

Режиссер Никита Михалков считает, что в России готовится государственный переворот. Об этом он рассказал в эфире своей программы «Бесогон».

По его словам, бывшие депутаты Государственной думы пошли против действующей власти и даже не скрывают этого. В конце июня в Польше собирался парламент новой России, где участие принимали порядка 60 человек. Фрагменты из документа Михалков зачитал в программе. В нем говорится о том, что свергнуть власть в России можно только с помощью силы.

— И это предлагают люди, которые все имели от этой власти, находясь у ее кормушки, — заявил Михалков.



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Бакальчук отреагировала на слова о рейдерском захвате Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она заявила, что в компании «не рейдерский захват, а развод», пишет РБК.

Она подчеркнула, что все изначально было согласовано с Владиславом.

«Он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заверила она.



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Маск назвал сменившего пол сына «мертвым»

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что из-за обмана врачей «потерял» сына, сменившего пол*. После этого он поклялся уничтожить «эту идеологию». Об этом владелец SpaceX и Tesla рассказал в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire.

По словам Маска, врачи обманули его, убедив подписать согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания, утверждая, что иначе ребенок мог совершить суицид.

«Никто не объяснил мне, что блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации», - пояснил бизнесмен, констатировав, что «потерял» своего сына.



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СМИ назвали два главных препятствия для победы Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет одержать победу на выборах главы государства из-за двух недостатков. Ее шансы возглавить Белый дом оценила британская газета The Economist.

Отмечается, что Харрис является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. При этом, по мнению издания, она не такая харизматичная и наглая, как бизнесмен, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Харрис с трудом удается импровизировать на выступлениях, что является одной из ключевых компетенций политиков», — назвали в материале ее недостаток.



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ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников

Расчет "Искандера-М" нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Уничтожены около 50 инструкторов, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н. п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов", - сообщили в ведомстве."



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Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге.

Спортсменка сняла гостиничный номер, санузел, все видео сопроводив смехом.

«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — сказала Ефимова.



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Стали известны подробности аварии с блогером МотоТаней в Турции

© Соцсети

Стали известны подробности аварии в Турции, в которой погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина). Как сообщает Telegram-канал Shot, семья погибшей сейчас находится в шоковом состоянии, а в Москве у Татьяны остался 13-летний сын.

В публикации утверждается, что МотоТаня уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком. Блогерша разыграла в социальных сетях свой старый байк, который выиграл молодой человек, и Озолина вязала парня в поездку. В день трагедии россиянин не поехал кататься, поскольку подаренный блогером мотоцикл сломался.

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Шарлота внесли в перечень экстремистов и террористов

Певца Эдуарда Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС.

Причина внесения молодого человека в список не указывается.

Напомним, что в конце 2023 года Шарлот* стал фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, которые оскорбляют чувства верующих. Певец заявлял, что больше не считает себя гражданином РФ и поедет жить в Киев. Однако уже в середине ноября 2023 года он попросил у подписчиков денег на билет в Россию, а в декабре 2023 года его задержали.

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