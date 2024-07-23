Бывший президент Украины, являющийся сейчас действующим депутатом парламента, Петр Порошенко в своем выступлении перепутал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с покойным певцом Майклом Джексоном. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины», – заявил Порошенко в Верховной раде.



В свою очередь интернет-пользователи, комментируя выступление украинского политика, задались вопросом, в какой именно песне Майкл Джексон об этом пел.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления на саммите НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «у которого столько же отваги, сколько и решимости», назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина.

Владимир Зеленский, комментируя эту оговорку, заявил, что американский лидер «просто ошибся» и для него это «ничего не значит».