Ковбои, супергерои и аутисты: как выглядит группа поддержки Трампа

Предвыборная гонка в США вступила в самую горячую фазу. За 100 дней до голосования Демократы поменяли своего кандидата и теперь за кресло в Овальном кабинете будет бороться действующий вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии собрался баллотироваться Дональд Трамп. Неудачное покушение значительно укрепило позиции 45-го президента, а также сплотило его сторонников. Для поклонников Трампа, выборы не только возможность поддержать кумира во время голосования, но и время выразить себя. В сети уже мелькали фотографии сторонников движения MAGA (Make America great again, что в переводе означает Сделать Америку снова великой), которые словно соревнуются в креативе ради своего кандидата.

Самые яркие поклонники Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".