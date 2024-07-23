$87.78-0.2495.76-0.28
Почта

Ковбои, супергерои и аутисты: как выглядит группа поддержки Трампа

Slide 1 of 22
Сторонник Республиканской партии с плакатом "Аутисты за Трампа"
1/18
Сторонник Республиканской партии с плакатом "Аутисты за Трампа" 
© EPA/TACC
Молодые ковбои на предвыборном съезде Дональда Трампа
2/18
Молодые ковбои на предвыборном съезде Дональда Трампа 
© EPA/TACC
Сторонники Дональда Трампа во время предвыборного ралли
3/18
Сторонники Дональда Трампа во время предвыборного ралли  
© EPA/TACC
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли
4/18
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли  
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Сторонник Республиканской партии в носках с портретом Дональда Трампа
5/18
Сторонник Республиканской партии в носках с портретом Дональда Трампа 
© EPA/TACC
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли
6/18
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли  
© EPA/TACC
Предвыборный митинг экс-президента США Дональда Трампа во Флориде
7/18
Предвыборный митинг экс-президента США Дональда Трампа во Флориде 
© EPA/TACC
Сторонники Республиканской партии держат плакат с надписью: "Джо Байден, ты уволен!"
8/18
Сторонники Республиканской партии держат плакат с надписью: "Джо Байден, ты уволен!" 
© EPA/TACC
Молодый ковбой на предвыборном съезде Дональда Трампа
9/18
Молодый ковбой на предвыборном съезде Дональда Трампа 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного съезда
10/18
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного съезда 
© Zuma/TACC
Сторонники Республиканской партии в шляпах в виде сыра
11/18
Сторонники Республиканской партии в шляпах в виде сыра 
© Zuma/TACC
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли
12/18
Сторонник Дональда Трампа во время предвыборного ралли  
© Zuma/TACC
Сторонники Дональда Трампа во время предвыборного съезда
13/18
Сторонники Дональда Трампа во время предвыборного съезда 
© Zuma/TACC
Сторонник Республиканской партии в маске с лицом Джо Байдена и табличкой с надписью: "Умственное здоровье важно"
14/18
Сторонник Республиканской партии в маске с лицом Джо Байдена и табличкой с надписью: "Умственное здоровье важно" 
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Питомец сторонника Республиканской партии
15/18
Питомец сторонника Республиканской партии 
© Zuma/TACC
Сторонник Республиканской партии в носках с портретом Дональда Трампа
16/18
Сторонник Республиканской партии в носках с портретом Дональда Трампа 
© Zuma/TACC
Сторонники Республиканской партии во время предвыборного ралли
17/18
Сторонники Республиканской партии во время предвыборного ралли 
© Zuma/TACC
Сторонники Республиканской партии во время предвыборного ралли
18/18
Сторонники Республиканской партии во время предвыборного ралли 
© Zuma/TACC

Предвыборная гонка в США вступила в самую горячую фазу. За 100 дней до голосования Демократы поменяли своего кандидата и теперь за кресло в Овальном кабинете будет бороться действующий вице-президент Камала Харрис. От Республиканской партии собрался баллотироваться Дональд Трамп. Неудачное покушение значительно укрепило позиции 45-го президента, а также сплотило его сторонников. Для поклонников Трампа, выборы не только возможность поддержать кумира во время голосования, но и время выразить себя. В сети уже мелькали фотографии сторонников движения MAGA (Make America great again, что в переводе означает Сделать Америку снова великой), которые словно соревнуются в креативе ради своего кандидата.

Самые яркие поклонники Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".