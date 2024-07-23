Венгрия поставила ультиматум Украине из-за ситуации с транзитом нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал блокировать выделение денег ЕС Украине до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

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На прошлой неделе Украина ввела санкции против «Лукойла» и прекратила транзит нефти в ЕС. В Словакии и Венгрии выступили против этого решения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение Киева по «Лукойлу» «очередным примером бессмысленных санкций», которые вредят не России, а странам ЕС. В правительстве Словакии подчеркнули, что завод Slovnaft недосчитается 40 процентов нефти, которая ранее поступала туда на переработку. В Братиславе отметили, что это также ставит под угрозу поставки дизеля на Украину.

Сийярто ранее назвал решение Украины «непонятным и неприемлемым». Он предупредил, что оно может привести к полномасштабному топливному кризису. Также Венгрия и Словакия предупредили, что это будет иметь последствия для плана Украины по вступлению в ЕС.

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22 июля Венгрия в очередной раз заблокировала выплату Украине более 60 миллиардов евро из Европейского фонда мира. На следующий день Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать выплаты, пока не решится вопрос с поставками нефти.