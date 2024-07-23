Венгрия поставила ультиматум Украине из-за ситуации с транзитом нефти

Венгрия пригрозила Украине блокировкой выплат от ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал блокировать выделение денег ЕС Украине до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.
На прошлой неделе Украина ввела санкции против «Лукойла» и прекратила транзит нефти в ЕС. В Словакии и Венгрии выступили против этого решения.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение Киева по «Лукойлу» «очередным примером бессмысленных санкций», которые вредят не России, а странам ЕС. В правительстве Словакии подчеркнули, что завод Slovnaft недосчитается 40 процентов нефти, которая ранее поступала туда на переработку. В Братиславе отметили, что это также ставит под угрозу поставки дизеля на Украину.
Сийярто ранее назвал решение Украины «непонятным и неприемлемым». Он предупредил, что оно может привести к полномасштабному топливному кризису. Также Венгрия и Словакия предупредили, что это будет иметь последствия для плана Украины по вступлению в ЕС.
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22 июля Венгрия в очередной раз заблокировала выплату Украине более 60 миллиардов евро из Европейского фонда мира. На следующий день Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать выплаты, пока не решится вопрос с поставками нефти.
«Мы будем продолжать блокировать выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему с «Лукойлом», - подчеркнул Сийярто.