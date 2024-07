Администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего главы Белого дома. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна. Газета.Ru

По мнению приближенных к администрации Байдена, никакие усилия демократов не предотвратят возможные блокировки помощи Украине со стороны республиканцев у власти, как это было с 60,4 миллиарда долларов, которые удалось выделить лишь спустя полгода ожесточенных словесных баталий в Конгрессе США. «Нет никакого способа сделать отношения с Украиной трампоустойчивыми», — подытожил Фонтейн. Lenta.ru

Ранее Джо Байден делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену. Деловая газета «Взгляд»