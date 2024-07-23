Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет, чтобы немцы получали российский газ по адекватной цене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, Берлин постоянно внушает гражданам ФРГ, что якобы Россия прекратила поставки голубого топлива. Захарова подчеркнула, это не соответствует действительности.

С точностью да наоборот не так. Это вранье, то, что говорит правительство Германии, в частности Шольц. Россия поставляла газ, всегда это делала еще со времен СССР. Никогда не прерывала этих поставок. Только теракт, совершенный в отношении «Северного потока», эти поставки прекратил, — сказала дипломат.



Представитель МИД добавила, что они могут быть возобновлены. На это потребуется несколько недель. Захарова уточнила, что поставки газа возобновятся, если такое решение примет Германия.

Ранее в Минэнерго сочли перспективным рост экспорта нефти в Китай с отгрузкой в портах Черного моря и балтийских странах. Замминистра энергетики Сергей Мочальников подтвердил готовность поддержать китайские компании в реализации соответствующей инициативы.