Число граждан Украины, которые готовы пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта с Россией, за 2024 год выросло втрое, до 32%, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС). До сих пор этот показатель практически не менялся и составлял только 10%.

С мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82-87% — стабильно выступали против каких-либо уступок. <...> Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года — до 26%, в мае 2024 года — до 32%, — заявили в институте.



Доля украинцев, которые «ни при каких обстоятельствах» не откажутся от территорий, в 2024 году снизилась до 55% (было 84%). Кроме того, из тех, кто готов на уступки, 73% заявили, что хотят в будущем закрытия границ с Россией, ввода виз и таможни. 16% опрошенных придерживаются противоположного мнения и выступают за установление дружеских отношений с РФ.

Ранее американский журналист Дэвид Андельман выразил мнение, что победа кандидатов от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на грядущих выборах президента США может обернуться для Украины тем, что ее вынудят пойти на территориальные уступки. По его словам, оба политика выступают за быстрое мирное соглашение.