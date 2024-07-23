Обзор иноСМИ: первая речь Залужного в Британии и чем Украина разозлила Венгрию со Словакией

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Залужный сделал первое заявление на посту посла Киева в Британии

Экс-глава ВСУ Валерий Залужный выступил с первой речью в качества посла Украины в Британии и призвал жителей западных стран временно «отказаться от ряда свобод ради выживания». Об этом сообщает The Times.

Залужный призвал страны Запада «проснуться» и подготовиться к угрозе Третьей мировой войны. Он заявил, что конфликт с Россией требует от политиков принятия непопулярных решений. Залужный заявил, что современные конфликты носят тотальный характер, поэтому они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Также Залужный заявил, что Украина не способна масштабировать технологии, а у ее западных партнеров есть ресурсы, но нет «прикладного и практического поля» для их испытаний. По его мнению, только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».

Что стоит за решением Байдена выйти из гонки

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Байден отошел в сторону с помощью поста в социальных сетях, хотя от него ожидали речи из Овального кабинета, отмечает CNN. Телеканал подчеркивает, что никогда еще президент США не покидал гонку за переизбрание так близко ко дню выборов.

В течение недель Байден отказывался уходить и настаивал, что может победить Дональда Трампа. За это время ближайший круг Байдена сузился до его самых верных помощников и семьи. В конце концов давление на Байдена со стороны лидеров партии, рядовых законодателей, спонсоров и опросов общественного мнения оказалось слишком сильным. Перезапуск кампании демократов - высокорискованная авантюра, случившаяся именно в тот момент, когда Трамп находится в самой сильной точке своей кампании, подчеркивает CNN. Окончательное решение Байдена выйти из гонки было принято за 48 часов до публикации поста, рассказал каналу старший советник его кампании. Президент «не был настроен решительно», но изучил поступающие данные и пришел к выводу, что он станет препятствием для победы демократов над Трампом. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил CNN, что решение не было связано с какими-либо медицинскими проблемами.

Украина разозлила Словакию и Венгрию

Поставки нефти «Лукойла» в ЕС через Украину были прекращены после решения, принятого Киевом на прошлой неделе. Как пишет The European Conservative, это вызвало резкую критику со стороны Словакии и Венгрии, столкнувшихся с ростом цен на бензин. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил ситуацию с властями Украины и предупредил их, что Братислава не будет «заложницей российско-украинских отношений».

Фицо назвал включение «Лукойла» в санкционный список «очередным примером бессмысленных санкций», которые наносят ущерб не РФ, а в основном странам-членам ЕС». Правительство Словакии заявило, что НПЗ Slovnaft недосчитается 40 процентов нефти, которая ранее поступала на переработку. Власти страны подчеркнули, что это не только повлияет на внутренний рынок, но и поставит под угрозу способность Словакии поставлять дизель на Украину. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение страны «непонятным и неприемлемым». Он заявил, что это может привести к полномасштабному топливному кризису в ближайшем будущем. Венгрия и Словакия предупредили, что проблема будет иметь последствия для плана Украины по вступлению в ЕС.

«Харрис не хватает харизмы и времени»

Журнал The Economist выпустил статью о шансах Камалы Харрис, действующего вице-президента США, на победу на президентских выборах. По версии издания, проблема Харрис заключается в недостатке харизмы и времени на предвыборную кампанию - голосование состоится уже в ноябре.

Как отмечает The Economist, есть два основных способа стать кандидатом в президенты США. Один из них - стать «своим», пользуясь громкой фамилией, длительным пребыванием в Конгрессе или наставничеством влиятельных людей. По этому пути прошли оба президента Буша и Джо Байден. Второй способ - победить как аутсайдер, используя харизму и наглость. Это удалось Бараку Обаме и Дональду Трампу. Харрис, явный фаворит на пост кандидата от Демократической партии, принадлежит к первому лагерю, считает The Economist. Харрис - «творец институциональной политики», а не провидец или идеолог, но американцы могут проголосовать за нее, выбрав «меньшее из зол», отмечает журнал.

Индонезия впервые за десятилетие купит российскую нефть

Государственная компания Индонезии Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки на сентябрьскую закупку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих трейдеров.

По данным Reuters, в последний раз Pertamina закупала у России топливо более десяти лет назад. Западные санкции против российского энергетического сектора сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями нефти из РФ. Но теперь к этим странам добавилась Индонезия, отмечает Reuters. По словам источников агентства, Pertamina запросила российскую нефть марки Urals для поставки 15-17 сентября, а также другую российскую продукцию для поставок 18-20 сентября. Представитель нефтеперерабатывающего подразделения Pertamina заявил, что компания будет закупать сырую нефть «при соблюдении всех соответствующих правил».