Журналист Такер Карлсон допустил смерть президента США

Американский журналист Такер Карлсон не исключил, что президент США Джо Байден может уже находиться при смерти или умереть. Об этом он заявил со ссылкой на информацию, полученную от журналиста Чарли Кирка, пишет Telegram-канал «Пул №3».

Байден не появлялся на публике с тех пор, как на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавирус, прервал поездку в Неваду и ушел на самоизоляцию. 21 июля он вышел из предвыборной гонки, опубликовав скан своего заявления в социальных сетях.

В Белом доме сообщали, что в последние дни он проводил рабочие встречи по видеосвязи. Однако вице-президент США Камала Харрис не ответила на вопросы журналистов о состоянии и местонахождении президента Джо Байдена. В США начали распространяться слухи, что Байден умирает или уже мертв, сторонники конспирологических теорий даже заявили, что подпись президента под документом об отказе от переизбрания ему не принадлежит.

Карлсон процитировал Чарли Кирка, который рассказал, что пообщался со своим источником в полиции Лас-Вегаса.

«Официальная версия гласит, что поездка Байдена была прервана на прошлой неделе из-за ковида. Однако, по словам этого источника, Секретная служба США сообщила полиции Лас-Вегаса, что возникла чрезвычайная ситуация с Джо Байденом и что нужно перекрыть улицы, чтобы президента можно было немедленно доставить в университетскую клинику», - рассказал журналист.



По его словам, источник в полиции отметил, что среди правоохранителей распространились слухи, что президент США «умирает или, возможно, уже мертв».

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«Учитывая, что Джо Байден уже несколько дней не появлялся на публике и выбыл из предвыборной гонки по собственному желанию, (…) мне становится все более любопытно, не оказался ли ковид или что-то еще более серьезным, чем сообщалось», - поинтересовался Карлсон.



22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что не собирается уходить в отставку. В свеем обращении, распространенном в соцсетях, он также призвал граждан США сплотиться и «помнить, кто мы такие».