Вице-президент США Камала Харрис не ответила на вопросы журналистов о состоянии и местонахождении президента Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Байден снялся с президентской гонки 21 июля после того, как дебаты с Дональдом Трампом вызвали опасения по поводу физической формы и когнитивных способностей 81-летнего президента. Многие высокопоставленные демократы призвали Байдена уступить место другому кандидату. Президент долго сопротивлялся, но в итоге согласился и поддержал выдвижение Харрис.

После этого некоторые законодатели-республиканцы призвали Байдена досрочно покинуть пост президента. Журналисты Fox News спросили Харрис, считает ли она, что Байден все еще способен исполнять обязанности главнокомандующего, но не получили ответа, отмечает канал.

Байден не появлялся на публике с тех пор, как на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавирус. После этого он приостановил свою предвыборную кампанию, а затем объявил о выходе из гонки. Харрис также спросили, где Байден находится в последние несколько дней и выходил ли он на связь. Ответа Fox News пока не получил.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Накануне, 22 июля, Байден по аудиосвязи присоединился к выступлению Харрис в предвыборном штабе Демократической партии. В Белом доме также сообщали, что в последние дни он проводил рабочие встречи по видеосвязи. По данным CNN, президент лечится от коронавируса в своем пляжном доме в Делавэре.