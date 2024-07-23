В США появилась теория заговора о выходе Байдена из президентской гонки

В соцсетях распространилась теория заговора, предполагающая, что президент США Джо Байден не подписывал заявление о выходе из предвыборной гонки. Об этом рассказал таблоид Daily Mail.

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Байден отказался от попытки переизбрания 21 июля, опубликовав скан своего заявления в социальных сетях. С тех пор появилось множество домыслов: сторонники теорий заговора поставили под сомнение подлинность заявления, а некоторые предложили, что подпись на документе Байдену не принадлежит.

В этой подписи фамилия Байдена подчеркнута. Сторонники теорий заговора утверждают, что президент США так никогда не делал. Пользователи соцсетей начали сравнивать подписи Байдена на разных документах, а один из комментаторов указал, что буква «б» в подписи «совершенно отличается от предыдущей версии».

«Теперь вопрос не только в том, кто написал письмо, но и кто его подписал. Это действительно похоже на переворот», - написал другой пользователь.



Комментаторы предположили, что Байден «мертв или что-то в этом роде», и заявили, что не поверят в подлинность заявления, пока президент не появится на публике. Ранее теорию заговора о смерти Байдена запустили ведущие телеканала Fox News. Они призвали Демократическую партию предоставить доказательства, что президент все еще жив.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Поводом для спекуляций стал выявленный у Байдена коронавирус - из-за него президент уехал лечиться домой. С момента публикации заявления о выборах он не появлялся на публике. Однако 22 июля он присоединился к выступлению вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии по аудиосвязи. В Белом доме также сообщали, что он проводил рабочие встречи по видеосвязи.