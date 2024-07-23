Токаев отказался помиловать экс-главу КНБ Казахстана Масимова

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отказался помиловать бывшего председателя КНБ Казахстана Карима Масимова, которого признали виновным в государственной измене, сообщает «КазТАГ». Суд приговорил его к 18 годам заключения.

Суд в апреле 2023 года признал Масимова виновным в превышении должностных полномочий, государственной измене и насильственном захвате власти. По данным следствия, глава КНБ использовал прошедшие в республике в январе 2022 года протесты, чтобы устроить госпереворот.

Ранее сообщалось, что Масимов, которого задержали в январе 2022 года по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти, подал ходатайство о помиловании президенту Токаеву. Масимов получил 18 лет колонии в апреле прошлого года. Помимо этого, в отношении него также ведется досудебное расследование по статьям об отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Судья Айжан Кульбаева заявила, что приговор учитывает как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Так, суд учел наличие у него несовершеннолетних детей. По словам судьи, вина подсудимого была доказана многочисленными показаниями.