Кит выпрыгнул из воды и опрокинул судно с рыбаками

Выпрыгнувший из воды кит перевернул катер с рыбаками в районе Портсмута (штат Нью-Гэмпшир, США). Видео опубликовал телеканал CBS News.

На кадрах два рыболовных катера, на одном из которых находятся подростки, занимаются промыслом.

Внезапно из воды выпрыгивает кит и обрушивается на судно. От удара катер переворачивается. Вместе с тем, команда успевает его покинуть.

Подросток, находящийся на уцелевшем катере, бросается к штурвалу. На этом ролик завершается. Судьба рыбаков, прыгнувших в воду, пока неизвестна.

Журналисты отметили, что горбатые киты, кашалоты, касатки нередко атакуют маломерные суда по тем или иным причинам. Нередко это происходит в тех случаях, если корабль задевает животное или возникает опасность для детенышей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года кит опрокинул лодку с туристами в Гуз-Бей недалеко от города Кайкоура в Новой Зеландии. Пять человек погибли, шестеро пострадали.