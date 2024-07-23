Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу. Газета.Ru

По его словам, даже если есть иные причины изменения тона Зеленского, наиболее важная из них — высокая вероятность того, что Трамп станет следующим президентом США. RT на русском

Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил мнение, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп попытается добиться отставки Зеленского. Согласно его словам, Трамп также будет стремиться к тому, чтобы новый председатель Верховной Рады Украины подписал мирное соглашение в конфликте с Россией. Депутат также упомянул, что полномочия Зеленского официально истекли 20 мая. Ura.Ru