Раскрыть дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» мешает то, что отсутствуют вероятные подозреваемые и неопровержимые доказательства вины. Это следует из ответа кабинета министров ФРГ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», передают «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступников удается поймать с поличным, найти надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом удается обнаружить неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — говорится в документе.



До этого «Известия» со ссылкой на ответ немецкого правительства депутатам бундестага сообщали, что Германия не планирует обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков».

Названа стомость рекомнта «Северных потоков»

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.