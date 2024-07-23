Кто может стать напарником Камалы Харрис на выборах в США

Выдвижение Камалы Харрис кандидатом от демократов на президентских выборах в США становится все реальнее, и встал вопрос, кто может стать ее напарником и в случае победы занять пост вице-президента. Какие кандидатуры могут рассматриваться на эту должность, разбиралось издание The Guardian.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них должен был стать действующий глава государства Джо Байден, однако 21 июля он объявил о снятии своей кандидатуры. Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы.

Байден поблагодарил Харрис «за то, что она была выдающимся партнером во всей этой работе» и назвал свой выбор баллотироваться вместе с ней в 2020 году «лучшим решением, которое он принял». При этом десятки видных демократов «выстраиваются в очередь», чтобы поддержать кандидатуру Харрис на пост главы США, отмечает газета.

Выбор напарника должен стать для Харрис одним из первых важных решений в качестве кандидата в президенты. И на этот пост может претендовать несколько политиков, представляющих Демократическую партию.

В частности, привлекательным кандидатом в вице-президенты является губернатор Кентукки Энди Бешир, который известен тем, что наложил вето на республиканские законопроекты, запрещающие аборты и гендерно-ориентированный уход за несовершеннолетними трансгендерами.

«Бешир также будет контрастировать с напарником Трампа, Джей Ди Вэнсом, сенатором от Огайо, который в своих популярных мемуарах 2016 года «Hillbilly Elegy» утверждал, что культура Аппалачей виновата в обнищании региона», - говорится в статье.



Не менее интересным кандидатом на пост вице-президента может стать и сенатор от Аризоны Марк Келли, который пользуется доверием у представителей колеблющегося штата. Ветеран боевых действий и бывший астронавт является умеренным политиком и сторонником реформы оружия после того, как из-за стрельбы его жена Гэбби Гиффордс была частично парализована. Он уже активно поддержал Харрис, заметив, что она «именно тот человек, который сможет победить Дональда Трампа».

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро является одним из ярых сторонников Байдена, он неоднократно выигрывал выборы в колеблющемся штате, занимая пост генерального прокурора в течение шести лет до своего избрания главой региона в 2022 году. Будучи ярым противником Трампа в течение многих лет, Шапиро, тем не менее, заручился поддержкой обеих партий в Пенсильвании и, согласно опросам, пользовался одобрением не менее 42% республиканцев.

67-летний губернатор Северной Каролины Рой Купер также может претендовать на то, чтобы стать напарником Камалы Харрис на предстоящих выборах. В 2023 году Купер подписал закон о расширении программы Medicaid, от которого отказались некоторые красные штаты. И он заявил о своей поддержке Харрис, подчеркнув, что «на этой неделе основное внимание должно быть сосредоточено именно на ней».

Министр транспорта США и бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич также является интересным кандидатом. Его предвыборная кампания в 2020 году сделала его политической знаменитостью.

А вот единственный действующий чернокожий губернатор США Уэс Мур заявил, что не собирается покидать свой штат Мэриленд. С аналогичным заявлением выступила и звезда Демократической партии губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Обе эти кандидатуры также рассматривались как возможные вице-президенты.

Что известно о вице-президенте США Камале Харрис

Ранее обозреватели Киерра Фрейзиер, Хейли Фукс и Хайди Прыбыла в статье для Politico заявили, что кандидатом в вице-президенты США от Демпартии может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Однако выбор именно его несет определенные риски для партии, так как придется отказаться от голосов 54 выборщиков штата Калифорния. Это обусловлено тем, что по закону выборщики не могут отдавать свои голоса за пару - кандидат в президенты и кандидат вице-президенты, если оба они представляют один и тот же штат.