Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней с 12 августа. Как сообщает ТАСС, документы появились на сайте украинского парламента.

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Агентство отмечает, что действие продленного военного положения совпадет по времени с проведением президентских выборов в США. Они запланированы на 5 ноября.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация начали действовать на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Срок последнего продления истекает 11 августа.

Постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение на Украине парламентских и президентских выборов. Это вызвало дискуссии о легитимности Зеленского как президента — пятилетний срок его полномочий официально истек в ночь на 21 мая.

В апреле Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ обязал граждан Украины обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Кроме того, он изменил порядок вручения повесток. Власти страны ожидают, что он позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.