Второй энергоблок БелАЭС готовят к плановому ремонту

К первому после ввода в минувшем году в эксплуатацию планово-предупредительному ремонту готовятся атомщики на втором энергоблоке АЭС в Островце, сообщает БЕЛТА со ссылкой энергетическое ведомство страны.

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Уже с 26 июля, уточняют эксперты, для подтверждения надежности оборудования и технологических систем российские и белорусские специалисты проведут их детальную диагностику, выполнят расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений.

Кроме того, важной частью работ станет замена отработавшего ядерного топлива. Для этого в активную зону реактора будет перезагружено около 25 процентов тепловыделяющих сборок с ядерным топливом.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", второй энергоблок мощностью 1200 мегаватт при повышенной экономической эффективности соответствует всем требованиям безопасности. В нем есть уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Мощность реакторной установки увеличена на 20 процентов, а проектный срок службы основного оборудования в два раза - с 30 до 60 лет с возможностью продления эксплуатации еще на 20 лет.

Следует напомнить, что второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. C этого времени он выработал 9,2 млрд кВт.ч электроэнергии. А в целом с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока атомной станцией произведено 33,1 млрд кВт.ч электроэнергии.

Как известно, флагманские реакторы "Росатома" ВВЭР-1200, уже доказавшие свою эффективность и надежность, относятся к поколению III+ и соответствуют всем постфукусимским требованиям по безопасности, сочетая в себе активные и пассивные системы защиты с тем, чтобы АЭС была максимально устойчива к внешним и внутренним воздействиям.

В настоящее время по российским технологиям строятся АЭС в Бангладеш, Венгрии, Египте, Китае и Турции.