На Украине заявили об угрозе имиджу Зеленского

Срочная отмена заседаний Верховной Рады практически на месяц угрожает имиджево и политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет издание «Страна» в Telegram со ссылкой на источник в украинском парламенте.

По его словам, Зеленскому перерыв в работе Рады не понравится.

«То, что Рада вдруг в разгар войны решила уйти на каникулы почти на месяц, может имиджево и политически ударить», — отметил он.



Источник указал, что заседания отменены практически на месяц — до 19-20 августа.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Верховная Рада IX созыва, которая работает с 29 августа 2019 года, перестанет быть легитимной 28 августа 2024 года.