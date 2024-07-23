В Раде назвали уход Байдена «черным лебедем» для Украины
Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажется на перспективах Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет «Российская газета».
Демократическую партию на предстоящих в США президентских выборах должен был представлять действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Харрис в качестве кандидата на этот пост.
«Уход Байдена - «черный лебедь» для Украины. Наша страна, война, проблемы - уходят для основного драйвера поддержки в лице США - даже не на второй, а на третий план», - заметил украинский парламентарий Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Он выразил уверенность, что обещанное Киевом «контрнаступление» ВСУ не нужно США, а у Камалы Харрис, которая должна заменить Байдена, хватает проблем и без Украины.
Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки
Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что завершит украинский кризис путем переговоров. В конце июня советники Трампа представили план прекращения конфликта. По их задумке, Киев сможет получить дальнейшую помощь от США только в том случае, если согласится на переговоры.