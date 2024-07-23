Трамп раскрыл новые подробности телефонного разговора с Байденом

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп раскрыл новые подробности телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом. Он заявил, что Трампу повезло во время покушения, рассказал экс-президент в интервью The New York Post. Lenta.ru

«Это было хорошо. Это был приятный разговор… Он сказал, что мне повезло, что повернулся направо. Так что… очевидно, кто-то его проинформировал. Но он сказал это мне», - сказал он. Газета.Ru

Ранее Трамп заявил, что Байден был «очень мил» в ходе телефонного разговора после попытки покушения. Российская газета