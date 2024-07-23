СМИ: Камалу Харрис называли «невидимкой» в ЕС

В начале 2024 года в Европейском центробанке (ЕЦБ) считали, что вице-президент США Камала Харрис не сможет выиграть на выборах в президенты США. Как сообщает издание Politico, тогда член ЕЦБ Европы Изабель Шнабель назвала ее «невидимкой».

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Шнабель сказала об этом в частной беседе, не зная, что в этот момент был включен микрофон. Тогда она выразила мнение, что в случае отказа президента Джо Байдена от попытки переизбрания Демократической партии следовало бы выдвинуть другого кандидата вместо Харрис.

«Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно... Я даже не знаю ее, потому что она была настолько невидимой», — сказала член исполкома.



Также Шнабель назвала процесс отбора кандидатов в Демократической партии «провалом». Издание со ссылкой на источники отмечает, что среди европейских чиновников Харрис критикуют за «банальные» публичные речи, которые она зачитывает с помощью телесуфлера. Кроме того, они отмечают ее неумение найти контакт с аудиторией.

Неназванный чиновник из Великобритании также заявил, что официальные лица страны надеются на то, что выбор Харрис кандидата в вице-президенты поможет им понять ее дальнейшие действия в случае победы на выборах. При этом для чиновников ЕС главный вопрос заключается не в том, какой она «будет в Белом доме», а в том, способна ли вице-президент одержать победу над основным оппонентом Дональдом Трампом.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Байден. 21 июля он вышел из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Харрис на пост. Последняя заявила накануне, что заручилась достаточной поддержкой со стороны Демократической партии для выдвижения.