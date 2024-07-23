Евросоюз будет вынужден серьёзно задуматься о том, как завершить вооружённый конфликт на Украине путём переговоров, если на президентских выборах в США победит бывший американский глава Дональд Трамп, пишет Responsible Statecraft.

По словам издания, антироссийская политика в Евросоюзе может измениться, если Трамп, в случае переизбрания, сократит присутствие США в Европе.

«В этом случае европейцам придётся либо воевать с Россией на Украине при существенно меньшей поддержке США, либо серьёзно задуматься о том, как можно прекратить конфликт путём переговоров», — заключили обозреватели.



Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что команда Трампа уже предупредила Владимира Зеленского, что ему предстоит начать переговоры с Россией.