В Германии предупредили о финальном шаге Байдена против России

Президент США Джо Байден может «громко уйти» с поста главы государства, использовав ядерное оружие против России. Таким мнением в соцсетях поделился бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, пишет РИА Новости.

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Дотком напомнил, что коды доступа будут находиться у Байдена до января и он сейчас зол из-за выхода из предвыборной гонки.

«Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента», - написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload в соцсети X.



Байден объявил о снятии своей кандидатуры 21 июля. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы. Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены. При этом действующий президент США заявил, что не собирается уходить в отставку со своего поста.