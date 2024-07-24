МИД заявил, что никто не сможет «вбить клин» в отношения России и Ирана

Отношения России и Ирана не смогут испортить иностранные силы. Об этом в беседе с ТАСС сказал замглавы российского МИД Андрей Руденко.

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Дипломат отметил, что отношения государств выстроены на «фундаменте дружбы и добрососедства».

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«Российско-иранские отношения… не подвержены влиянию извне, вопреки потугам недругов всеми нечистоплотными способами вбить клин между двумя странами», — сказал Руденко.



Ранее Руденко заявил, что Москва и Тегеран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.