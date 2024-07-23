Российская армия успешно продвигается на Донецком и Харьковском фронтах. Тем временем в рядах ВСУ заметили женщин, а экс-главком ВСУ Залужный предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытания новых вооружений.

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Женщины-военнослужащие были замечены в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. В основном их роль сводится к дежурству на постах ПВО у города и комендантской службе. Об этом сообщил российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север».

«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере, с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», – сообщил он в разговоре с РИА Новости.



В качестве подтверждения своих слов боец продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении. На ней украинские военные докладывают обстановку военному с позывным «Жокей», среди голосов был слышен женский с позывным «Дана». По словам офицера, на линии боевого соприкосновения его подразделение пока не фиксировало присутствие женщин.

В июне замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщала, что свыше 67 тысяч женщин служат в рядах украинской армии, 19 тысяч из которых являются гражданскими сотрудницами.

При этом газета The New York Times отмечала, что на Украине начали освобождать заключенных для дальнейшей службы в ВСУ.

А глава Минюста Украины Денис Малюська заявлял, что привлечение в ряды украинской армии женщин-заключенных допустимо, в законе нет ограничений на этот счет.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Киев как минимум продолжит снижать мобилизационный возраст, так как это главное условие США. Он подчеркивал, что это пойдет только на увеличение потерь украинских бойцов.

Между тем боевые действия идут почти по всем направлениям. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 23 июля, на Харьковском фронте продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Отмечается, что в районе поселка Глубокое ВСУ по-прежнему не оставляют попыток контратаковать и проводят практически ежедневные «накаты». Несмотря на это, сообщается, что украинские военные все равно теряют свои позиции. Канал отмечает, что на Донецком фронте Вооруженные силы РФ продолжают активно выбивать украинский гарнизон из Красногоровки, также продолжаются бои на окраинах Карловки. Указывается, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, ВС РФ постепенно забирают позиции ВСУ.

«В Новоселовке Первой идут бои в центральной части населенного пункта. В Нью-Йорке российские войска продолжают развивать наступление в самом населенном пункте и западнее него. Есть очередные тактические успехи», – добавляется в сообщении.



Кроме того, на Часовоярском направлении идут бои на восточной окраине города. Также продолжаются бои в районе Калиновки, а в районе Клещеевки ВСУ пытались провести контратаку, которая оказалась безуспешной.

В начале июня Владимир Путин заявлял, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории. В воскресенье, 21 июля, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. На прошлой неделе ВС РФ также взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: группировка «Восток» взяла село Урожайное, а «Центр» – Юрьевку.

Издание The New York Times ранее сообщило, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией. Такое допущение в материале сделано на основании заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании позвать представителей РФ на второй «саммит мира». А экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) и вовсе считает, что Киев готовит очередное контрнаступление, выгодное ему при любых условиях.

На этом фоне экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН заявил, что ВСУ не смогут пойти в наступление до конца этого года, а заявление украинской стороны об обратном – фарс.

«Думаю, что решением Украины будет однозначно пойти на переговоры, другого пути не просматривается. Те силы и средства, которые они имеют, недостаточны для наступления до конца года, это все фарс. Тем более поставка боеприпасов идет не так, как хотелось бы. Они заявляют, что США не готовы поставлять им столько боеприпасов в настоящее время. Инициатива на нашей стороне. Желание проявить себя на каком-то участке фронта, показать, что у них есть достаточно сил – это лишь желание. Мы видим, что по всему фронту успех за нашими войсками», – говорил Стаськов.



Между тем бывший главком ВСУ Валерий Залужный в своем первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.

«Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество», – заявил Залужный.



Говоря о конфликте на Украине, он отметил, что сегодня на территории страны создают технологии, но не могут их масштабировать. По словам Залужного, у партнеров Украины есть ресурсы, но нет «прикладного и практического поля, чтобы их испытывать».

Посол считает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы». Таким образом, Залужный предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытания новых вооружений и военных технологий.

Кроме того, в докладе бывшего военачальника утверждается, что «само существование России» является угрозой.

Ранее Зеленский говорил, что у него готовы 14 бригад (численность примерно по пять тысяч человек, судя по открытым источникам), но они не вооружены. Из-за этого, указывал он, ВСУ не могут начать новое контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».