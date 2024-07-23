Мэр Харькова оценил масштабы разрушения инфраструктуры города

Мэр Харькова Игорь Терехов оценил масштабы разрушения городских коммунальных систем. Его слова приводит «РБК-Украина».

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Он отметил, что энергетическая и тепловая инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии.

«Есть очень серьезное разрушение, особенно в том, что касается энергетического обеспечения и теплообеспечения», — заявил чиновник.



По его словам, в Харькове уничтожены все теплоэлектростанции, и город полностью лишился собственной электрогенерации.

Вечером 22 июля в Харькове произошел взрыв. Тогда в городе звучала сирена воздушной тревоги.