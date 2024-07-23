Польша призвала ЕС разрешить Украине бить западным оружием по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал глав МИД из стран Евросоюза разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны», его слова приводит агентство PAP.

С таким предложением Сикорский выступил во время ежемесячного заседания Совета по иностранным делам (FAC) в Брюсселе 22 июля. Его главный аргумент — благодаря оружию большой дальности Украина сможет предотвратить российские удары, уничтожая истребители, стреляющие крылатыми ракетами, еще на территории противника и атакуя аэродромы, с которых производится их взлет.

По мнению главы польского МИД, такие действия тоже необходимо отнести к самообороне, которая является законной на основании международного права.

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Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на главу МО Словакии, что страна против своего желания обеспечивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) боеприпасами. Государство официально отказалось помогать республике в военном плане, однако снаряды страны все равно попадают в Киев.