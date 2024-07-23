Трамп считает свою потенциальную соперницу Харрис "тупой и злобной"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал "тупой и злобной" свою потенциальную соперницу на выборах - демократа и вице-президента Камалу Харрис. В штабе Харрис в ответ напомнили о прокурорском прошлом политика и пригрозили Трампу привлечением к ответственности по судебным делам, пишет газета New York Post.
"Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация", - сказал изданию Трамп.
Представитель штаба Харрис Аммар Муса в свою очередь заявил, что "не хочет изобретать колесо" при ответе на оскорбления со стороны республиканца.
Харрис попыталась очернить Трампа
"Вице-президент Камала Харрис всю свою карьеру привлекала преступников к ответственности, и Дональд Трамп не будет исключением. Вице-президент Харрис посвятила свою карьеру тому, чтобы сделать жизнь простого народа лучше, а Трамп заботится только о себе", - говорится в заявлении штаба Харрис, которое газете передал ее представитель.