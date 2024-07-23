Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал "тупой и злобной" свою потенциальную соперницу на выборах - демократа и вице-президента Камалу Харрис. В штабе Харрис в ответ напомнили о прокурорском прошлом политика и пригрозили Трампу привлечением к ответственности по судебным делам, пишет газета New York Post.

"Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация", - сказал изданию Трамп.



Представитель штаба Харрис Аммар Муса в свою очередь заявил, что "не хочет изобретать колесо" при ответе на оскорбления со стороны республиканца.

Харрис попыталась очернить Трампа