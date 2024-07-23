Боррель выступил за переговоры с Россией

Участие России в следующем «саммите мира» должно проходить на основе «международного права», а не предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Брюсселе.

Дипломат подчеркнул, что ЕС поддерживает формулу украинского лидера Владимира Зеленского. Боррель убежден: глава киевского режима будет продолжать «настаивать» на переговорах при присутствии РФ.

«Но как следует воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Виктора Орбана в Москву? Посмотрите — это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не предложенная Путиным основа», — приводит слова Борреля издание «Страна».



Ранее главный редактор швейцарского еженедельника Die Weltwoche, Роже Кёппель писал, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, мир может стать свидетелем новых попыток разрешения конфликта на Украине.