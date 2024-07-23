NYP: демократы угрожали Джо Байдену отстранением от должности

От президента Соединённых Штатов требовали выйти из предвыборной гонки, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, «дворцовый переворот» был хорошо спланирован и продолжался несколько недель. Частью «продуманной стратегии» были неудачные для главы Белого дома дебаты с Дональдом Трампом. Отмечается, что Байдена охватили «гнев, паранойя и разочарования», когда руководство партии попыталось убедить его отказаться от планов выдвижения на второй срок.

«Упрямый Байден сопротивлялся до последнего», — говорится в материале.



Решение было принято после того, как демократы пригрозили задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Она позволяет вице-президенту объявить главу государства непригодным к исполнению обязанностей и заставить его уйти в отставку.

Выборы президенты в Соединённых Штатах запланированы на ноябрь.