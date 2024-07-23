NYP: демократы угрожали Джо Байдену отстранением от должности
От президента Соединённых Штатов требовали выйти из предвыборной гонки, сообщает New York Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, «дворцовый переворот» был хорошо спланирован и продолжался несколько недель. Частью «продуманной стратегии» были неудачные для главы Белого дома дебаты с Дональдом Трампом. Отмечается, что Байдена охватили «гнев, паранойя и разочарования», когда руководство партии попыталось убедить его отказаться от планов выдвижения на второй срок.
«Упрямый Байден сопротивлялся до последнего», — говорится в материале.
Решение было принято после того, как демократы пригрозили задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Она позволяет вице-президенту объявить главу государства непригодным к исполнению обязанностей и заставить его уйти в отставку.
Выборы президенты в Соединённых Штатах запланированы на ноябрь.