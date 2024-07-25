Трамп: речь Байдена была едва понятна и очень плоха

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал телеобращение к нации своего несостоявшегося соперника по выборной гонке Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Речь Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятна и очень плоха!" - написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.



25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис. 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.