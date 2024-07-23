Байдена потребовали отстранить от должности президента

Американский сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт потребовал отстранить президента США Джо Байдена от занимаемой должности из-за недееспособности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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Политик напомнил о 25-ой поправке к Конституции США, позволяющей отстранять президента в том числе из-за недееспособности. Сделать это может вице-президент.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

«Если Байден не способен быть кандидатом, то он не способен быть и президентом», — подчеркнул Шмитт.



Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как хозяин Белого дома Джо Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.