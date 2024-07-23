СМИ: уход Байдена усиливает неопределенность в отношениях США и Китая

Неопределенность в перспективах отношений между Пекином и Вашингтоном усилилась после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

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Можно только догадываться о том, как вице-президент США Камала Харрис, которая все еще должна выиграть выдвижение от своей партии, будет подходить к этим жизненно важным отношениям. За свою политическую карьеру она не завела друзей в Китае, выступила соавтором Закона о правах человека и демократии в Гонконге в 2019 году, который подписал занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп, что повысило вероятность экономических санкций против мегаполиса.

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Издание напоминает, что Харрис также была частью администрации Трампа, которая проводила линию на торговую войну с КНР, вводила тарифы на китайские электромобили, ограничения на поставку в Китай полупроводников. При этом ситуация не станет легче, если экс-президент США Дональд Трамп вернет себе место в Белом доме.

Он уже пригрозил еще более высокими тарифами на китайские автомобили, чтобы защитить американскую автомобильную промышленность. Его напарник по предвыборной гонке Джеймс Дэвид Вэнс также настроен воинственно в отношении Китая. При этом Пекин искренне стремится развивать отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде, признавая фундаментальные различия между двумя крупными державами.